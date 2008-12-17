У Партії регіонів заявляють, що уряд Тимошенко - нелегітимний

Народний депутат від Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що коаліції у Верховній Раді немає, а уряд має піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

Як зазначив Я.СУХИЙ, відповідно до ст. 83 Конституції України, у Верховній Раді формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість від складу Верховної Ради.

Він звернувся до представників фракцій БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина з вимогою оприлюднити підписи народних депутатів під коаліційною угодою. Я.СУХИЙ наголосив, що вони зобов’язані це зробити.

За словами депутата, у ситуації, коли немає 226 підписів, уряд є нелегітимним і «сьогодні узурповано займає місце на Грушевського».

Я.СУХИЙ назвав коаліцію «незаконно проголошеною і незаконно народженою, такою собі байстрюкуватою». За його словами, головною метою створення такої коаліції «для одних - жадане крісло спікера, а для других – втриматися в кріслі прем’єр-міністра».

Він зазначив, що уряд «доводить Україну до точки неповернення». «Ця виконавча влада виявилася яловою”, - наголосив Я.СУХИЙ. «Не мучте худобу, відпустіть її, не мордуйте народ», - закликав депутат. «Це суцільна ганьба, а не коаліція, не уряд», - підкреслив Я.СУХИЙ.

Депутат-регіонал наполягає, що уряд має піти у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Верховній Раді України було офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина. Відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Від фракції НУ-НС коаліційну угоду підписали 37 депутатів із 72-х.