Тимошенко візьме в уряд представників клубу мільярдерів?

Експерти прогнозують, що після створення парламентської коаліції до уряду увійдуть Віталій ГАЙДУК та Сергій ТІГІПКО.

Таку думку експерти висловили в рамках проведеного Центром досліджень політичних цінностей “АКСІА” експертного опитування “Кого в уряді торкнуться кадрові зміни після створення нової парламентської коаліції?”.

Зокрема, президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ відзначив: "Унікальна ситуація, коли створюється коаліція, яка навіть в своїй угоді визнає монополію уряду на визначення подальшої програми дій, а не визначає цю програму”.

Він наголосив, що “на момент створення коаліції уряд Ю.ТИМОШЕНКО фактично пережив інтелектуальний дефолт”. “Не затверджені макропоказники і не виконується прогностична функція, втрачено контроль над оперативним керуванням. Як стверджують експерти Національного банку, на 2/3 уряд несе відповідальність за ситуацію на монетарному ринку. Устами Віктора ПИНЗЕНИКА Міністерство фінансів фактично визнає, що не володіє ситуацією стосовно виконання бюджету і бюджетних розривів".

"Ротація в уряді на фоні специфічної коаліціади – це спроба “під шумок” змінити дискваліфіковану команду новою командою”, - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, кадрові зміни відбудуться в низці галузевих міністерств. Експерт не виключає, що це будуть Міністерство транспорту і зв’язку, Міністерство палива та енергетики.

“Швидше за все, будуть зміни в фінансово-економічному блоці, можливо, що лише в Міністерстві економіки, хоча, може, і в Міністерстві фінансів. Підлягатиме змінам, без сумніву, віце-прем`єрський блок”, - констатував експерт.

Серед можливих призначень А.ЄРМОЛАЄВ назвав представників клубу мільярдерів і мультимільйонерів. “В уряді можуть з`явитись Віталій ГАЙДУК, Сергій ТІГІПКО...”, - прогнозує політолог.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що очікувати кадрових змін слід не лише в уряді, а також і в окремих міністерствах. “Змінюватись будуть не лише певні люди на урядових посадах, але і на посадах заступників міністрів, і думаю, що також в кадровий пакет будуть включені деякі керівні посади в центральних органах виконавчої влади”, - зазначив політолог.

Говорячи про конкретні кадрові зміни, експерт додав, що остаточний варіант ще буде узгоджуватись. “Відомо, що будуть надані певні кадрові презенти Блоку Литвина – можливо одна-дві міністерські посади”, - сказав В.ФЕСЕНКО. У зв’язку з цим, експерт назвав дуже вірогідною заміною на користь Блоку Литвина посаду міністра транспорту і зв’язку.

Він також припустив, що політичній сили Володимира ЛИТВИНА повинні відійти посади в окремих структурах виконавчої влади: Державному комітеті земельних ресурсів, можливо у митниці, податковій, Укрзалізниці.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що буде посилюватися професійний склад уряду. “Юлія ТИМОШЕНКО, скоріше за все, відповість на критику щодо економічного блоку уряду, але не шляхом заміни Віктора ПИНЗЕНИКА і Богдана ДАНИЛИШИНА, а через призначення їхнього куратора на посаді віце-прем`єра”, - сказав політолог. Він також припустив, що це можуть бути кандидатури С.ТІГІПКА чи В.ГАЙДУКА.

У свою чергу директор політико-правових програм Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зауважив: ”Зараз можна говорити про заміщення посад міністра транспорту і зв’язку, і деяких змін в фінансово-економічному блоці уряду. Також можуть бути переглянуті певні кандидатури міністрів, які були внесені за квотою “Нашої України”.

Експерт припустив, що до кандидатур на заміну потраплять віце-прем`єр Іван ВАСЮНИК, і, “можливо, виникнуть питання щодо міністра юстиції”.

“Міністри за квотою Президента, звісно, залишаться його прерогативою, і в разі перезатвердження нового складу уряду, він має повну свободу відносно того, яку кандидатуру подати. Ну і, звичайно, що Блок Литвина буде претендувати на серйозні позиції”, - підсумував Ю.ЯКИМЕНКО

Говорячи про можливі кадрові зміни у складі уряду, президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ висловив сподівання, що зі своїх посад будуть зняті непрофесіонали – люди, які не виконують на належному рівні свої функції. “На їхні місця повинні прийти професіонали. Від конкретних прізвищ утримаюсь, скажу лише, що дуже ймовірне призначення нового віце-прем`єра, який буде опікуватись економікою”, - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, учора голова фракції БЮТ у Верховній Раді Іван КИРИЛЕНКО заявив, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вноситиме кандидатури на посади в уряді, попередньо узгодивши їх із коаліцією.