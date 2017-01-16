Позов України в суд ООН проти Росії буде поданий сьогодні ввечері – МЗС
Позов України в Міжнародний суд ООН в Гаазі про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації буде подано сьогодні ввечері.
Про це повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.
«На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН», - заявила вона
Беца уточнила, що позов буде поданий о 16.30 за центральноєвропейським часом.
Читайте такожПорошенко таки проігнорує український сніданок Пінчука у Давосі
«Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації. Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча», - підкреслила речник МЗС.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.
1/2 На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжн Суду ООН (16.30 за м.ч.) pic.twitter.com/14Yn54dLDX— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 січня 2017 р.