Позов України в суд ООН проти Росії буде поданий сьогодні ввечері – МЗС

Про це повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

«На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН», - заявила вона

Беца уточнила, що позов буде поданий о 16.30 за центральноєвропейським часом.

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«Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації. Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча», - підкреслила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.