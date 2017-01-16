Позов України в суд ООН проти Росії буде поданий сьогодні ввечері – МЗС

16:16, 16 січня 2017
Політика
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Позов України в Міжнародний суд ООН в Гаазі про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації буде подано сьогодні ввечері.

Позов буде поданий о 16.30 за центральноєвропейським часом / УНІАН

Про це повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

«На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН», - заявила вона

Беца уточнила, що позов буде поданий о 16.30 за центральноєвропейським часом.

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«Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації. Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча», - підкреслила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

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Теги: #суд#Росія#Порошенко#позов