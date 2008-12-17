У Ющенка відхрещуються від «підписантів» з НУ-НС

На переконання заступника глави Секретаріату Президента – Представника Президента України у Верховній Раді України Петра ОЛІЙНИКА, голосування частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» за створення нової коаліції у Верховній Раді "засвідчило втрату цими депутатами своєї політичної ідентичності". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами П.ОЛІЙНИКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить у Верховній Раді свого партнера – на його переконання, народні депутати мають насамперед спільно та ефективно працювати над створенням законодавчої бази, спрямованої на розбудову демократичної держави та високих стандартів соціально-економічного розвитку.

Говорячи про вчорашнє рішення частини народних депутатів НУ–НС, він нагадав, що ця фракція складається з різних політичних партій, кожна з яких на засіданні своїх керівних органів вирішує напрямок свого руху – водночас партія "Народний Союз Наша Україна" на своєму партійному з`їзді рішення щодо коаліції не приймала. П.ОЛІЙНИК у цьому контексті відзначив важливість дотримання партійної дисципліни, як важливої складової стабільності будь-якої політичної сили.

Голосування частини фракції НУ–НС за створення нової коаліції у Верховній Раді, на думку П.ОЛІЙНИКА, засвідчило втрату цими депутатами своєї політичної ідентичності. «По суті, вони пішли у фарватері інтересів інших політичних сил – БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, які мають яскраво виражений кон`юнктурний характер. Вони зіграли на досягнення фальшивих цілей. Це – початок шляху до політичного аутсайдерства», – сказав він.

Зазначена частина фракції НУ–НС продемонструвала, що вона не може бути міцною, прогнозованою опорою Президента попри постійні запевнення в цьому, зауважив П.ОЛІЙНИК. Спровокований цими депутатами розкол в НУ–НС став індикатором реальних, а не декларованих настроїв всередині фракції, додав він.

«Таким чином, Президент спирається саме на ту частину НУ–НС, яка є послідовною у своїх діях, дотримується власної політичної лінії, спирається на волю своїх виборців і не вдається до подвійних стандартів», – сказав представник глави держави у ВР.

Безумовно, зазначив П.ОЛІЙНИК, оцінку діям народних депутатів НУ–НС, що проголосували за створення коаліції, має дати з`їзд відповідної політичної сили. Він особливо підкреслив: глава держави ніколи не ставив за мету контролювати дії та рішення будь-якої парламентської фракції. «Ручне керування народними депутатами, на думку Президента, відійшло у минуле і не може бути ефективним», – відзначив П.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, до складу фракції НУ-НС входять 72 народні депутати.

16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох", після чого народні депутати України В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Роман ЗВАРИЧ подали у відставку з посад керівників фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

Від імені фракції БЮТ угоду підписав її керівник Іван КИРИЛЕНКО, від НУ-НС – заступник голови фракції Борис ТАРАСЮК, від фракції Блоку Литвина - її лідер Ігор ШАРОВ.