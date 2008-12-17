Для нової коаліції вже знайшовся батіг

Українська народна партія залишає за собою право вживати “всіх необхідних дій» у разі порушення домовленостей з боку інших членів коаліції.

Про це заявив заступник голови УНП, народний депутат України, член Бюджетного комітету, Ярослав ДЖОДЖИК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, за його словами, «якщо ми не знаходитимемо розуміння з боку інших членів коаліції, якщо порушуватимуться домовленості, якщо уряд буде діяти неадекватно, на шкоду інтересам України та українців, то депутати від УНП залишають за собою право вживати всіх необхідних дій».

Я.ДЖОДЖИК підкреслив, що «УНП підтримала створення коаліції з метою створити своєрідний острівець стабільності у законодавчому органі, який дозволить працювати у нормальному, а не передвиборчому режимі, що є згубним в умовах кризи». Крім того, сказав Я.ДЖОДЖИК, створена коаліція «позбавить вищих осіб держави, і перш за все прем’єр-міністра, можливості виправдовувати відсутність реальних антикризових дій паралічем законодавчого органу».

«УНП буде своєрідним батогом коаліції, який не дасть їй діяти неправильно і заставлятиме виконувати взяті на себе зобов’язання», - підкреслив Я.ДЖОДЖИК.

За його словами, УНП готова до співпраці у рамках коаліції, проте одночасно контролюватиме дії уряду і цієї коаліції на предмет відповідності інтересам України.

«Ми готові захищати пропоновані нами заходи з подолання кризи, євроатлантичну інтеграцію України, відновлення історичної справедливості», - зауважив політик.

«УНП буде запобіжником від популізму та антиукраїнства нової коаліції та залишається незалежною політичною силою на проукраїнській позиції», - резюмував Я.ДЖОДЖИК.