Тимошенко віддала Держкомзем під людину Литвина

Олег КУЛИНИЧ призначений головою Державного комітету із земельних ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повідомили журналістам учасники засідання.

За їх даними, це призначення проведене за пропозицією Блоку Литвина у зв`язку з входженням фракції в коаліцію.

Довідка УНІАН. Олег КУЛИНИЧ з серпня 2007 року по травень 2008 року був заступником генерального директора ліквідованого держконцерну «Укратомпром». До цього був віце-президентом НАЕК «Енергоатом» з юридичних питань і корпоративних ризиків.

Посаду голови Держкомзему з 13 лютого 2008 р. обіймав Володимир ВОЄВОДІН.