У Тимошенко прогнозують на 2009 рік суттєве уповільнення інфляції

Уряд на засіданні у середу прийняв Постанову про уточнення основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік.

Про це УНІАН повідомив секретаріат Кабінету Міністрів України.

Як повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, відповідно до зазначеного рішення, в основу прогнозу покладено оптимістичний сценарій розвитку економіки, зокрема передбачається зростання ВВП на рівні 0,4% до попереднього року, індекс споживчих цін – 109,5% (грудень до грудня), індекс цін виробників – 112%.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, уточнені макропоказники враховують наслідки реалізації системних антикризових заходів уряду. Міністр відзначив, що уточнені макропоказники передбачають покращення динаміки світових цін, а відповідно – попиту на зовнішніх ринках металу.

Міністр економіки також пояснив, що відповідно до нового сценарію економічного і соціального розвитку країни на наступний рік, попит в економіці буде підтримуватися на мінімально-достатньому рівні, зокрема, завдяки проведенню індексації заробітної плати як для бюджетної сфери, так і для економіки в цілому.

Уряд також прогнозує суттєве уповільнення інфляційної динаміки, порівняно з попередніми двома роками внаслідок скорочення або суттєвого уповільнення зростання внутрішніх цін. Зокрема індекс споживчих цін на 2009 рік прогнозується на рівні - 9,5%.