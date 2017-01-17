Порошенко заявив, що він найбільше зацікавлений у знятті санкцій з Росії

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

«Якщо ви мене запитаєте, хто найбільше зацікавлений у знятті санкції (з Росії), то це президент України. Санкції будуть зняті, коли російські війська підуть з української землі, коли вони зупинять окупацію», - наголосив Порошенко.

Читайте такожКремль відреагував на слова Трампа про зняття санкцій з РФ в обмін на скорочення ядерного арсеналу

«Це саме те, що нам потрібно. Ми не потребуємо нічого більшого, тому що одразу після звільнення територій від окупації ми продемонструємо значний розвиток цих територій і ми не маємо жодних проблем з людьми на цих територіях», - зауважив президент.