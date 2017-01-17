Порошенко заявив, що він найбільше зацікавлений у знятті санкцій з Росії

15:23, 17 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції проти Росії будуть скасовані, коли вона забере війська з української землі та припинить окупацію.

Порошенко зазначив, що санкції будуть зняті, коли війська РФ підуть з української землі / twitter.com/APUkraine

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

«Якщо ви мене запитаєте, хто найбільше зацікавлений у знятті санкції (з Росії), то це президент України. Санкції будуть зняті, коли російські війська підуть з української землі, коли вони зупинять окупацію», - наголосив Порошенко.

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«Це саме те, що нам потрібно. Ми не потребуємо нічого більшого, тому що одразу після звільнення територій від окупації ми продемонструємо значний розвиток цих територій і ми не маємо жодних проблем з людьми на цих територіях», - зауважив президент.

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Теги: #Росія#Порошенко