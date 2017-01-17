Президент ЄБРР підтримав націоналізацію "ПриватБанку" та запевнив у подальшій підтримці реформ в Україні

Про це Чакрабарті заявив на зустрічі з Порошенком у Давосі, повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, на зустрічі окремо були обговорені питання реформування банківського сектору. Чакрабарті високо оцінив дії української влади у питанні націоналізації «ПриватБанку» та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи.

Крім того, співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів за підтримки ЄБРР.

Порошенко висловив сподівання щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році, а також відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки. Було домовлено продовжувати співпрацю у цій сфері.

Своєю чергою Чакрабарті запевнив главу української держави у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ, що здійснюються в Україні.