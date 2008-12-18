Ющенко каже, що НУ-НС боїться коаліції БЮТ і ПР як чуми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що зараз в парламенті треба створювати не коаліцію, а ситуативну більшість.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода» (№ 239 від 18 грудня).

“Треба думати не про те, як збудувати коаліцію, щоб розірвати Верховну Раду і знову розбурхати політичне протистояння, а про те, як сконцентруватися на прагматичних питаннях. Тобто поставити планку трохи нижче: замість поляризувати парламент створити в ньому (ситуативну) більшість, яка не затягне нас ні вправо, ні вліво, а сконцентрується на розв’язанні поточних проблем”, - сказав він.

За словами Президента, результати останніх парламентських виборів показали, що «рахунок» фактично 1:1. Він зазначив, що різниця у два голоси є дуже нестабільною. “Тому якщо ми маємо на меті формувати послідовну, прогнозовану політику, треба мінімізувати протиріччя між таборами. Я не кажу, що це буде ідеологічно єдиний «клуб», але принаймні у тих питаннях, які стосуються економіки, антикризових дій, логіки конституційного процесу, ми повинні шукати толерантність і порозуміння”,- сказав В.ЮЩЕНКО .

На переконання Президента, подальші протиріччя нічого, крім краху, не дадуть.

В.ЮЩЕНКО переконаний у необхідності пошуку порозуміння на найбільш прикладних питаннях, які б на чотири-п’ять місяців дали відповідь, як стабілізувати ситуацію. Президент вважає, що постановка питання про коаліцію, незалежно від її складу, поляризує парламент.

“Одна сторона, як чуми, боїться коаліції між Партією регіонів і Блоком Тимошенко, пояснюючи це тим, що в такої коаліції немає ідеології, що вона небезпечна для наших європейських інтересів, для безпекової та гуманітарної політики. Хоч як дивно, ці сили - Партія регіонів, комуністи, БЮТ - дуже близькі. Політика такої більшості буде швидше соціал–популістична, і загальної довіри нації не отримає”, - додав він.

Президент зазначив, що та частина фракції НУ-НС, що вихована на ідеології «Нашої України», не може поділяти економічний курс, який проводить чинний прем’єр-міністр. В.ЮЩЕНКО назвав цей курс “політикою популізму, яка призводить до перманентних криз”.

“У нас просто по-людськи немає довіри. Коаліційні угоди підписуються не для того, щоб їх виконувати, а тільки для шоу-маневру - знаючи, що незалежно від тексту жоден серйозний пункт виконаний не буде. Тому відповісти на ті виклики, з якими ми зіштовхнулися внаслідок внутрішньої і привнесеної ззовні кризи, парламент може за умови толерантної співпраці всіх сил, які в ньому представлені”, - зазначив він.