У нього 50-мегапіксельна камера з ШІ, великий акумулятор ємністю 6000 мАг і 120 Гц дисплей.

Корпорація Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco – С85. Це ультрабюджетна модель, яку продаватимуть за ціною від 109 доларів (~4500 грн), пише Gizmochina.

За ці гроші покупці отримують 6,9-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ (1600×720 пікселів) та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Такої "герцовки" немає навіть в iPhone 16 - там вона обмежена 60 Гц.

На задній панелі розміщений подвійний фотоблок з головним сенсором на 50 мегапікселів. Для обробки фото використовуються ШІ-алгоритми. Спереду встановлена камера 8 Мп.

Усередині смартфона встановлений 12-нм чип MediaTek Helio G81 Ultra. Варіанти зберігання включають 6 ГБ+128 ГБ пам'яті або 8 ГБ+256 ГБ пам'яті, причому ОЗП може бути розширено до 16 ГБ за допомогою віртуальної пам'яті. Ємність АКБ склала 6000 мАг, зарядний пристрій на 33 Вт йде в комплекті.

Poco C85 працює на базі HyperOS 2 (Android 15) і буде оновлюватися до 2028 року. Захист від пилу та бризок – IP64. У смартфона є бічний сканер відбитків пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також підтримка двох SIM-карт і NFC.

Базову модель (6 ГБ + 128 ГБ) оцінили в 109 доларів. Доплативши 20 доларів, можна придбати конфігурацію 8 ГБ + 256 ГБ. На вибір три кольори корпусу: чорний, фіолетовий і зелений.

А наприкінці вересня відбудеться премєра флагманської серії Xiaomi 16. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-телефонами на базі чипсета Snapdragon 8 Elite 2 і отримають нову 50-мегапіксельну селфі-камеру.

Приблизно в цей самий час почнеться розгортання HyperOS 3 (Android 16), в якій з'явиться одна з головних фішок Айфонів - "динамічний острів" Super Island.

