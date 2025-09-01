Пріоритет - збиття 'Шахедів': Зеленський про підготовку до енергетичного терору з боку РФ

Президент доручив здійснювати закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності.

Президент України Володимир Зеленський озвучив доручення посилити протиповітряну оборону для захисту енергетичних об'єктів України на тлі загрози нового енергетичного терору з боку Росії.

Як повідомив глава держави за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, багато деталей стосувалося підготовки до опалювального сезону.

"Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози.

"Друге – потреби протиповітряної оборони. Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "Шахедів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що доручив щотижнево звітувати з цих питань.

Окремо на Ставці обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.

"Третє – були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую", - повідомив Зеленський. Як додав президент, затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

Окрім того, на засіданні значний компонент обговорення стосувався Повітряних сил.

"Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами", - додав Зеленський.Також глава держави відзначив, що готується проведення засідання технологічної Ставки за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

"Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують посилення повітряних атак з боку росіян по Україні найближчими тижнями. Однією з головних цілей ворога можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські загарбники можуть вчергове спробувати зробити зиму холодною для України через масовані обстріли об'єктів енергетики.

