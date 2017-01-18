Савченко спробувала пояснити свою скандальну заяву: я ніколи не казала, що Крим треба здати. Його здали
Народний депутат Надія Савченко стверджує, що вона не заявляла про те, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Криму Росії.
Про це вона сказала під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, передає "Українська правда".
"Я ніколи не казала, що Крим треба здати. Його здали. Я просто хочу, щоб людям не дурили голову. Ті, хто з високих трибун кричать вам, що Крим ми ніколи не здали, здали його у 2014 році", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.
За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».
«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.