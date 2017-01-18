Савченко спробувала пояснити свою скандальну заяву: я ніколи не казала, що Крим треба здати. Його здали

16:21, 18 січня 2017
Політика
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Народний депутат Надія Савченко стверджує, що вона не заявляла про те, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Криму Росії.   

Савченко намагається пояснити свою скандальну заяву щодо

Про це вона сказала під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, передає "Українська правда".

"Я ніколи не казала, що Крим треба здати. Його здали. Я просто хочу, щоб людям не дурили голову. Ті, хто з високих трибун кричать вам, що Крим ми ніколи не здали, здали його у 2014 році", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.

За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.

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Теги: #Крим#Савченко#заява