Янукович відміряв Тимошенко часу до весни

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що нинішній склад Кабінету міністрів працюватиме лише до квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні опозиційного уряду він зазначив, що в нинішнього уряду «є ще два місяці – січень-лютий». «А березень місяць буде останнім», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, сьогодні у Верховній Раді України «ніякої коаліції немає, а є 214 народних депутатів, які об’єдналися, щоб утримувати у кріслі прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО і тих міністрів, які не здатні керувати галуззю». За його словами, Партія регіонів має зробити все для того, щоб «ця влада якнайшвидше пішла в небуття.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «якби у них була совість чи відповідальність замість колективної безвідповідальності, то вони б обов’язково звітували українському народу, як вони відпрацювали цей рік».

Він наголосив, що урядова Програма українського прориву - це «чисто популістська програма». «Ціна її дуже велика, і за неї платить український народ», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що на сьогодні «дефіцит бюджету разом із Пенсійним фондом становить близько 30 млрд. грн.». Він додав, що ситуація «ускладнюється тим, що сьогодні по годинах девальвує національна валюта».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, враховуючи, що «за 1 долар вже платять близько 10 гривень, стає зрозуміло, що вдвічі практично втратило доходи населення». Він підкреслив, що сьогодні «соціальний популізм змінився на соціальний песимізм».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, з початку 2009 року в Україні розпочнеться звільнення людей з роботи, скорочення робочого дня, скорочення заробітної плати. «Чим більше вони будуть працювати, тим гірше буде в країні», - вважає лідер Партії регіонів.

За його словами, «Україна підійшла до кризи без штанів, роздягнута». Він зазначив, що є вплив світової кризи на ситуацію в Україні, але в основному негативні наслідки пов’язані із діяльністю нинішньої влади.