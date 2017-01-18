Обама про Росію та Україну: основний принцип - великі країни не можуть взяти і завоювати маленькі

Під час своєї останньої у якості президента США прес-конференції Барак Обама висловив сподівання, що США і надалі відстоюватимуть принцип, що "великі країни не можуть взяти і завоювати маленькі", а санкції проти Росії залишаться в силі.

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"Важливо пам'ятати, що причина, чому були введені санкції проти Росії, пов'язана з діями Росії в Україні. І важливо, щоб США захищали основний принцип, що великі країни не можуть взяти і завоювати маленькі країни. Я очікую, що у Росії та України будуть сильні відносини... Їх об'єднує історія і культура", - цитує Обаму "112 Україна".

Також він сподівається, що команда Трампа зможе перезапустити переговори з Росією про скорочення ядерного арсеналу: "Що стосується ядерної зброї. Під час першого мого президентства ми домовилися про угоду щодо скорочення ядерних запасів Росії, України, США. Я пішов далі, але Росія не захотіла продовжувати переговори. Якщо обраний президент Трамп зможе перезапустити ці переговори, я думаю, що є досить велика ймовірність того, що країни скоротять свої запаси. І також не варто забувати про плани нерозповсюдження ядерної зброї. Я сподіваюся, що вони продовжаться".

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Times заявив, що готовий запропонувати Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.