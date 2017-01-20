На Банковій сподіваються на підтримку Німеччини щодо "безвізу" для України та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС

Про це заявив глава Адміністрації президента Ігор Райнін на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем.

«Україна, український народ дуже цього прагнуть і проєвропейська політика нашої держави залишається незмінною, про що неодноразово заявляв президент України», - сказав Райнін.

Ернст Райхель у свою чергу висловив підтримку у питанні ратифікації Угоди про асоціацію та лібералізації візового режиму для України.

«Ми виступаємо за те, щоб Угода про асоціацію України та ЄС була ратифікована якнайшвидше, а також якнайшвидше відбулася лібералізація візового режиму. Україна свою частину повністю виконала. Створено всі необхідні передумови для відповідного рішення», - сказав посол.

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«Ми завжди вірили в Німеччину і вважаємо її одним із основних партнерів України у рамках ЄС», - наголосив Райнін.

Глава АП висловив вдячність німецькій стороні за допомогу у лікуванні українських військових, які отримали поранення в зоні проведення АТО.

Також Райнін зазначив, що Україна розраховує на посилення двосторонньої взаємодії з Німеччиною, зокрема у питанні торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що підтримує якнайшвидшезапровадження безвізового режиму з Україною. Про це він сказав під час зустріч і із президентом України Петром Порошенком у Давосі.

Крім того, Рютте також сказав, що підтримує продовження тиску на Росію за допомогою санкцій до повного виконання мінських домовленостей.