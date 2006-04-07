Сьогодні православні відзначають Благовіщення

Православна церква сьогодні святкує одну із визначних подій християнського календаря - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це "двунадесяте" (один із 12 основних) церковне свято встановлене на згадку про те, як архангел Гаврило приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа - Сина Божого і Рятівника світу.

Свято Благовіщення відкриває послідовний ряд описаних у Новому Заповіті подій - втілення, земного життя, Хресної смерті і Світлого Воскресіння Христового.

Віруючим цього дня дозволяється послаблення в посту і благословляється різноманітити стіл рибними блюдами.

На Русі спрадавна існує звичай - в день Благовіщення відпускати на волю птахів з кліток. Цей простий земний символ означає сповіщення свободи всьому світу, а також небеса, що відкриваються для людської душі.