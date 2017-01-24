Голова ПАРЄ після переобрання не висловив жодного слова співчуття українським дітям – Геращенко

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, член делегації ПАРЄ Ірина Геращенко.

«В своєму виступі на початку січневої сесії ПАРЄ президент Педро Аграмунт звернув увагу на теракти в різних країнах світу, висловив співчуття родинам загиблих дітей в автокатастрофі в Італії. Ми повністю поділяємо цю позицію і приєднуємося до слів найщирішого співчуття родинам загиблих дітей, це жахливо. Але от що не можемо зрозуміти- чому в серці Аграмунта і в його риториці не знайшлося жодного слова співчуття українським дітям, українським родинам , що втратили дітей внаслідок розв’язаної РФ війни проти України..... Чому не знайшлося слів співчуття батькам, чиї діти підірвалися на мінах, які щедро поставляє російський воєнторг, чи дітям, які були обстріляні і поранені», – написала Геращенко.

За словами Геращенко, українська делегація робить все, щоб привернути увагу світу і ПАРЄ до порушення прав дітей на окупованому Донбасі.

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«Сьогодні провели круглий стіл, присвяченій темі дітей на Донбасі, які найбільше страждають від військових дій», – повідомила Геращенко.

За її словами, ця проблематика постійно звучить на гуманітарній Мінській групі. «Україна виступає категорично проти втягування дітей в конфлікт, ми маємо десятки фактів залучення підлітків бойовиками до роботи на блокпостах, а російські сайти і газети друкують численні репортажі про воєнізовані табори для підлітків, де дітей з окупованих територій муштрують на майбутні війни», – зазначила Геращенко.

«Від конфлікту на Донбасі страждає щонайменше 1700000 дітей по обидва боки лінії зіткнення . За час військової агресії щонайменше 68 дітей загинуло, поранено 186. Очевидно, що ці цифри неповні і неточні, бо ми не маємо повної інформації про долі дітей на окупованих територіях.

Якщо говорити про характер поранень, то це жахливі історії - діти страждають від обстрілів і мін, ми маємо кілька страшних випадків, коли дітям апмутовано всі кінцівки , руки і ноги, через підриви на мінах. Ми дякуємо нашим колегам і партнерам з інших країн, де ці діти зараз проходять реабілітацію і протезування», – написала Геращенко.

Вона повідомила, що українська сторона привертає увагу до порушення прав дітей на окупованих територіях на всіх міжнародних майданчиках, наполягає на доступі міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій, сприяє програмам реабілітації і протезування дітей та їх участі в програмах реінтеграції Донбасу та навчання дітей і молоді з окупованих територій в українських вузах.