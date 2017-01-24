У Єврокомісії спрогнозували, коли Нідерланди ратифікують Асоціацію України з ЄС

Про це він сказав у вівторок у Страсбурзі, відповідаючи на запитання УНІАН.

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«Я очікую, що Нідерланди підпишуть Угоду про асоціацію, і що необхідне рішення буде в першій половині цього року», – переконаний єврокомісар.

Говорячи про можливість ухвалення в ЄС рішення щодо надання Україні безвізового режиму, Ган наголосив, що вважає термін у два-три місяці реалістичною оцінкою. «Це ані песимістична, ані оптимістична, але реалістична оцінка», – переконаний він.

Виступаючи у вівторок на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, Ган сказав наступне: «Я впевнений, що в наступні 2–3 місяця рішення буде для обох країн (України та Грузії)».

На його думку, ухвалення цього рішення вже є обов’язком ЄС та виконанням своєї обіцянки. Єврокомісар нагадав, що обидві країни виконали необхідні умови. «Це зобов’язує країни ЄС та Європейський парламент виконати свої обіцянки», – наголосив Ган.