Депутати відмовилися зробити виняток для бюджету Тимошенко

Верховна Рада України відмовилася внести до порядку денного проект постанови про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Держбюджету на 2009 рік та ряд законопроектів, які забезпечують збалансованість державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного проекту постанови до порядку денного проголосували лише 224 народні депутати з 442 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови пропонувалося один раз відхилитися від встановленої регламентом ВР процедури прийняття законів та визначити особливу процедуру і скорочення строків розгляду і прийняття держбюджету та інших законів.