Путін попереджає: ера дешевого газу закінчується

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін попереджає, що ера дешевого газу завершується.

Виступаючи на 7-ій міністерській зустрічі Форуму країн-експортерів газу, прем`єр РФ відзначив, що діючі газові родовища поступово виснажуються, а перспективні газові ресурси залягають переважно далеко від провідних центрів споживання, повідомляє РІА "Новости".

"Витрати на розвідку, видобування і транспортування продукту неминуче підвищуються", - сказав Путін, додавши, що Росія інвестує в цю сферу десятки мільярдів доларів.

"Все це означає, що різко ростуть витрати, необхідні для розвитку галузі, і це означає, що, незважаючи на відомі проблеми у фінансах, епоха дешевих енергоресурсів, дешевого газу, звичайно, закінчується", - підкреслив російський прем`єр.