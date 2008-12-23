Регіонал хотів з’ясувати у Тимошенко, де влада, якщо вона - опозиція

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнає, що підготовлений урядом проект державного бюджету на 2009 рік не є ідеальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Верховної Ради, де представляла відповідний документ.

За її словами, «бюджет в таку колосальну кризу ідеальним не буде».

При цьому вона висловила думку, що його можна вдосконалити спільними зусиллями уряду та парламенту.

Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до опозиції, зазначила, що уряд готовий співпрацювати з нею і шукати порозуміння.

Вона підкреслила, що всі повинні розуміти, що залишивши країну в 2009 році – в році «найбільшого панування кризи» - без бюджету, це значить, “дати підстави рейтинговим агенціям світу ще на пару пунктів зняти рейтинги України, кожного банку, кожного підприємства, і закрити дорогу до світових кредитних ресурсів».

Вона впевнена, що «Україна з бюджетом буде набагато сильнішою».

У відповідь перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з приводу того, до якого опозиційного уряду вона звертається. Він нагадав, що декілька днів тому вона заявила, що очолюваний нею уряд переходить в опозицію.

«Якщо ми зрозуміємо, де в нас є влада, то відразу в країні все буде в порядку», - сказав він.