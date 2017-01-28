Голова НАБУ задекларував новий автомобіль за 800 тисяч гривень

02:46, 28 січня 2017
Політика
1738 1

На сайті Національного агентства із запобігання корупції з'явилася електронна декларація ймовірно директора НАБУ Артема Ситника, в якій йдеться про купівлю автомобіля KIA Sportage.

фото УНІАН

Згідно з документом, Ситник придбав автівку 21 січня 2017 року за 802 560 грн, пише ТСН.

Вказується, що машина 2017 року випуску. Більше ніякої інформації про статки і доходи декларанта немає.

Читайте такожНАЗК визначило порядок перевірки декларацій

Також у документі не вказується посада і місце роботи Артема Ситника та його зареєстроване місце проживання.

Нагадаємо, в електронній декларації директора НАБУ Артема Ситника за 2015 рік було зазначено, що він отримав більше 900 тис грн. зарплати. Жінка Ситника володіла земельною ділянкою в анексованому Росією кримському Севастополі. Артем Ситник був власником квартири у Броварах.

Також у декларації було вказано автомобіль Hyundai Elantra, 2012 року випуску, який належить Сергію Ситнику.

Готівкою подружжя Ситників тримало 250 тис. гривень та 10 тис. доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #НАБУ#Ситник