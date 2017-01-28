Голова НАБУ задекларував новий автомобіль за 800 тисяч гривень
На сайті Національного агентства із запобігання корупції з'явилася електронна декларація ймовірно директора НАБУ Артема Ситника, в якій йдеться про купівлю автомобіля KIA Sportage.
Згідно з документом, Ситник придбав автівку 21 січня 2017 року за 802 560 грн, пише ТСН.
Вказується, що машина 2017 року випуску. Більше ніякої інформації про статки і доходи декларанта немає.
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Також у документі не вказується посада і місце роботи Артема Ситника та його зареєстроване місце проживання.
Нагадаємо, в електронній декларації директора НАБУ Артема Ситника за 2015 рік було зазначено, що він отримав більше 900 тис грн. зарплати. Жінка Ситника володіла земельною ділянкою в анексованому Росією кримському Севастополі. Артем Ситник був власником квартири у Броварах.
Також у декларації було вказано автомобіль Hyundai Elantra, 2012 року випуску, який належить Сергію Ситнику.
Готівкою подружжя Ситників тримало 250 тис. гривень та 10 тис. доларів.