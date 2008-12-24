Під Новий рік півстолиці знову погрожують залишити без гарячої води

У ВАТ «Київгаз» не виключає можливого повторення ситуації зі зниженням тиску газу в мережах столиці. Таке повідомлення розповсюдила прес-служба компанії.

«Київгаз» стверджує, що ДК «Газ України» не виділив на третю декаду грудня 2008 року ліміт природного газу. Про це йшлося у листі, який ВАТ «Київгаз» отримав від ДК «Укртрансгаз» з приводу боргу АК «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України». А тому фактично «Київенерго» споживає блакитне паливо не санкціоновано.

Заступник голови правління з питань газопостачання «Київгазу» Сергій Корнієнко звернувся до керівництва АК «Київенерго» з проханням терміново вирішити питання з постачальником ДК «Газ України» щодо отримання планових обсягів газу на грудень 2008 року.

Якщо питання не буде вирішене «Київгаз» попереджає, що буде вимушений обмежити транспортування природного газу до об’єктів «Київенерго».

Нагадаємо, що минулого разу (на початку грудня) внаслідок суперечки навколо газових боргів «Київенерго» у столиці сиділи без гарячої води мешканці близько п’яти тисяч житлових будинків, майже 150 шкіл, майже три сотні дитячих садочків та понад двісті лікарняних закладів на Харківському, Позняках, Осокорках, Теремках, Русанівці, Березняках, Троєщині, Лісовому, Куренівці, Виноградарі, Оболоні та Подолі.