Бойовики завадили Клімкіну та главі МЗС Данії потрапити до Широкиного

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

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"Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок обстрілу окупантів сьогодні вранці поранення зазнав один мирний житель міста.