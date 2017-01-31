Бойовики завадили Клімкіну та главі МЗС Данії потрапити до Широкиного

13:10, 31 січня 2017
Політика
814 0

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що разом із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном через обстріли з боку російських бойовиків не може потрапити до Широкиного Волноваського району Донецької області.

Клімкін не може потрапити до Широкиного / Фото УНІАН

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

Читайте такожТурчинов прокоментував спроби бойовиків прорвати оборону ЗСУ у районі Авдіївки

"Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок обстрілу окупантів сьогодні вранці поранення зазнав один мирний житель міста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #Широкине#Клімкін#Данія