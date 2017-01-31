Бойовики завадили Клімкіну та главі МЗС Данії потрапити до Широкиного
13:10, 31 січня 2017Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що разом із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном через обстріли з боку російських бойовиків не може потрапити до Широкиного Волноваського району Донецької області.
Клімкін не може потрапити до Широкиного / Фото УНІАН
Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.
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"Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок обстрілу окупантів сьогодні вранці поранення зазнав один мирний житель міста.
With @anderssamuelsen cannot get to Shyrokyno because of massive attacks by RU occupying forces across contact line. #stoprussianaggression— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 31, 2017
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