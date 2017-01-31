Радбез ООН сьогодні в закритому режимі розгляне ситуацію на Донбасі

22:15, 31 січня 2017
Політика
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Рада Безпеки ООН сьогодні в закритому режимі розгляне загострення ситуації на Донбасі.

фото: УНІАН

Про це повідомляє в Twitter Радіо ООН.

«На прохання делегації України Рада безпеки ООН розгляне сьогодні в закритому режимі ситуацію на сході України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша через ескалацію ситуації на Донбасі і обстріли Авдіївки.

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Теги: #ООН#Авдіївка