Кінах проведе брифінг за підсумками засідання РНБО
10:53, 07 квітня 2006Політика
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Сьогодні о 14.30 відбудеться брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони України Анатолія КІНАХА за підсумками вчорашнього засідання РНБО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-05-15, 255-07-25.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні РНБО України, яке відбулося, 6 квітня, під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розглянуто два питання – стан науково-технічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України, а також питання утилізації звичайних видів боєприпасів непридатних для подальшого використання і зберігання.
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