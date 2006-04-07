Кінах проведе брифінг за підсумками засідання РНБО

Сьогодні о 14.30 відбудеться брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони України Анатолія КІНАХА за підсумками вчорашнього засідання РНБО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-05-15, 255-07-25.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні РНБО України, яке відбулося, 6 квітня, під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розглянуто два питання – стан науково-технічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України, а також питання утилізації звичайних видів боєприпасів непридатних для подальшого використання і зберігання.