Суд ООН в Гаазі розгляне позов України до Росії 6-9 березня

17:43, 01 лютого 2017
Політика
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Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядатиме позов України до Росії 6-9 березня.

Суд ООН розглядатиме позов 6-9 березня / expres.ua

Про це повідомляється в опублікованому прес-релізі суду.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації впродовж її незаконної агресії проти України.

Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Теги: #суд#ООН#Гаага