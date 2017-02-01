Суд ООН в Гаазі розгляне позов України до Росії 6-9 березня

Про це повідомляється в опублікованому прес-релізі суду.

Читайте такожУ МЗС розповіли, яка компанія представлятиме інтереси України у суді ООН за позовом проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації впродовж її незаконної агресії проти України.

Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.