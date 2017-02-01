Суд ООН в Гаазі розгляне позов України до Росії 6-9 березня
17:43, 01 лютого 2017Політика
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Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядатиме позов України до Росії 6-9 березня.
Суд ООН розглядатиме позов 6-9 березня / expres.ua
Про це повідомляється в опублікованому прес-релізі суду.
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Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації впродовж її незаконної агресії проти України.
Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
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