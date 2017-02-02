Порошенко порадив ЄС створити російськомовний канал для боротьби з пропагандою РФ

12:31, 02 лютого 2017
Політика
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Європейці повинні опиратися російській популістській пропаганді.

Порошенко порадив ЄС створити телеканал для протидії пропаганді РФ / president.gov.ua

Про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

"Європейці повинні опиратися популістській пропаганді – саме з Росії. Вам потрібна нова комунікаційна стратегія. Добре б порадити Європейському Союзу створити транснаціональний телеканал російською мовою. Тоді виборці російського походження в Європейському Союзі більше не могли б покладатися на пропагандистські телеканали на кшталт Russia Today. У вас є альтернативне джерело інформації. Це сприяло б зміцненню демократії в Європі", - заявив Порошенко.

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При цьому Порошенко ухилився від відповіді на питання, кого б він хотів бачити канцлером Німеччини після виборів 24 вересня – діючого канцлера Ангелу Меркель від ХДС або кандидата від СДПН Мартіна Шульца, колишнього президента Європарламенту.

На питання, кого він хотів б и бачити в якості наступного глави уряду: Ангелу Меркель або Мартіна Шульца, він відповів: "Обидва блискучі. Я поважаю вибір населення Німеччини – до тих пір, поки вони не голосують за популістів", - відповів Порошенко.

Також в інтерв'ю Порошенко заявив, що українська влада не чекає військової допомоги від Заходу, адже Україна, за його словами, може боротися за свою незалежність власними силами.

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Теги: #Європа#Україна#Порошенко