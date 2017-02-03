У МЗС РФ назвали проявом "демократії" територіальні претензії до Казахстану

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Ми живемо в добу демократичних трендів, коли демократія є загальновизнаною оптимальною формою устрою держав. При цій формі люди, особливо політики, мають можливість висловлювати свої особисті погляди, або погляди свого електорату, свої погляди, які потім підтримуються електоратом, на сучасні міжнародні процеси, на внутрішні процеси, на історичні події в рамках їх особистих або політичних поглядів, які не є офіційними», - сказала Захарова, відповідаючи на запитання, що робиться керівництвом РФ, щоб заяви з боку депутатів Держдуми РФ про територіальні претензії до Казахстану більше не звучали.

За її словами, з боку офіційної Москви завжди кажуть, що Казахстан – стратегічний партнер, і відносини з ним цінуються дуже високо.

«Тут чітка офіційна недвозначна позиція», - сказала Захарова.

При цьому вона додала, що у народу Казахстану «не повинно бути сумніву в тій політиці, яку проводить РФ».

З територіальними претензіями до Казахстану й України в Держдумі РФ виступили 26 січня.

Так званий депутат Держдуми від тимчасово окупованого Росією Криму Павло Шперов на засіданні круглого столу в нижній палаті російського парламенту з проблем російських співвітчизників заявив: «Ми велика країна і повинні захищати свої інтереси по всьому світу всіма доступними силами. Сил у нас достатньо, потрібно вести пропаганду, не все втрачено в так званих країнах близького зарубіжжя».

На думку Шперова, «коли ми, наприклад, в Казахстані називаємо наших співвітчизників діаспорою, то це наші землі, які тимчасово відірвані. Кордони не вічні, і ми повернемося до кордонів держави російської. Це буде найближчим часом».

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Він упевнений, що не можна називати «співвітчизників у близькому зарубіжжі» діаспорою, оскільки тим самим їх «відрізають від РФ, зрівнюючи з співвітчизниками в Австралії».

«Те, що споконвічно наше, воно наше. Південний Урал, Південна Сибір – це наші землі, військо Донське, Новоросія, Малоросія - це наші землі, і ми повинні вести політику, щоб ці землі повернулися», - заявив Шперов.

1 лютого сайт ЛДПР опублікував заяву Шперова, де він підтвердив сказане.

«Я озвучив очевидні речі, з якими важко не погодитися будь-якій розсудливій людині. Боротьба за національні інтереси лежить в основі національної стратегії кожної держави. Боротьба за інтереси російських людей була і буде національним інтересом Росії. А кордони дійсно не вічні – з року в рік політична карта світу змінюється. Це факт», – сказав Шперов.