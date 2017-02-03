Кремль відверто роздратований економічними й політичними успіхами в Україні – АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«На мій погляд, Кремль відверто роздратований тими економічними й політичними успіхами в Україні, і, звичайно, його мета – підірвати всю стабільність у нашій державі, і всіма способами», – сказав Єлісєєв.

Читайте такожЗаступник глави АП: перевірений спосіб зупинити насильство на Донбасі - посилити санкції

Він наголосив, що Кремлю не вдалося розгойдати політичну ситуацію в Україні, коли в листопаді та грудні 2016 року російська сторона намагалася «дестабілізувати політичну ситуацію через різного роду Майдани».

«Вони зараз вирішили вдарити через Донбас для того, щоби дестабілізувати ситуацію і спровокувати політичну нестабільність, але цього не вдасться, тому що ми впевнені в собі, у нас всередині є повний консенсус… щодо важливості політичної стабілізації. Але ще не менш важлива підтримка наших міжнародних партнерів, тверда підтримка, за що ми їм вдячні», – заявив Єлісєєв.