Україна повинна мати більше "карт в руках" для мирного розв'язання конфлікту на Донбасі - посол Канади

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Посол переконаний, що остаточне розв'язання українсько-російського конфлікту на Донбасі повинно бути тільки політичним, але, за його словами, "у політиці є всілякі засоби".

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"Один із засобів, очевидно, це є здатність України до самооборони. Ми через нашу військову місію, навчання, через участь у реформі сектору оборони України – сприяємо обороноздатності України. Це також фактор у будь-яких розмовах, і в будь-яких калькуляціях міжнародних гравців у цій ситуації", - заявив дипломат.

Тому, на його думку, "потрібно далі сідати за стіл, потрібно далі розмовляти, але у тій розмові треба сприяти і в оборонному відношенні, і в економічному відношенні, щоб Україна мала якнайбільше карт в руках в своїх пошуках політичного розв’язання конфлікту на сході України", - сказав посол.

Повний текст інтерв'ю опублікований на сайті УНІАН.