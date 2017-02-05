Ле Пен обіцяє видворити з Франції усіх засуджених іноземців в разі перемоги на виборах

Про це вона заявила на мітингу в Ліоні в неділю, 5 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

«Що стоїть на кону на цих виборах (…), чи може Франція й досі бути вільною нацією", - сказала представник ультраправих.

«Поділ більше не між лівими і правими, а між патріотами та глобалістами», - вважає Ле Пен.

У промові, якою завершився з'їзд партії «Національний фронт» вона пообіцяла видворити з країни усіх іноземців, засуджених за злочини та правопорушення. Кандидат у президенти назвала ісламський фундаменталізм та економічну глобалізацію двома формами тоталітаризму.

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«Ці дві ідеології хочуть поставити Францію на коліна», - зазначила Ле Пен та додала, що носіння мусульманських жіночих головних уборів, які закривають обличчя, а також молитви на вулицях є неприйнятними культурними небезпеками.

Як повідомлялося, серед пунктів опублікованої напередодні програми, зокрема, міститься обіцянка в разі обрання Ле Пен президенткою розпочати переговори з Європейським Союзом щодо змін умов членства Франції у ньому, а також послаблення ролі самого ЄС. Йдеться про скасування Єврозони, вільних кордонів всередині об'єднання та бюджетних правил. Якщо ж інші держави-члени не погодяться на це, то протягом шести місяців Ле Пен обіцяє провести референдум щодо виходу Франції з ЄС - так званого Frexit.

***Згідно з останніми опитуваннями, Марін Ле Пен має високі шанси вийти у другий тур виборів, які заплановані на квітень-травень 2017 року. Іншими ймовірними фіналістами президентської гонки є колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон та кандидат від «республіканців», екс-прем'єр-міністр Франсуа Фійон.