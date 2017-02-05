Ле Пен обіцяє видворити з Франції усіх засуджених іноземців в разі перемоги на виборах
Кандидат у президенти Франції, лідер ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен обіцяє своїм виборцям, що захистить країну від ісламського фундаменталізму та глобалізації, якщо вона переможе на виборах.
Про це вона заявила на мітингу в Ліоні в неділю, 5 лютого, повідомляє Deutsche Welle.
«Що стоїть на кону на цих виборах (…), чи може Франція й досі бути вільною нацією", - сказала представник ультраправих.
«Поділ більше не між лівими і правими, а між патріотами та глобалістами», - вважає Ле Пен.
У промові, якою завершився з'їзд партії «Національний фронт» вона пообіцяла видворити з країни усіх іноземців, засуджених за злочини та правопорушення. Кандидат у президенти назвала ісламський фундаменталізм та економічну глобалізацію двома формами тоталітаризму.
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«Ці дві ідеології хочуть поставити Францію на коліна», - зазначила Ле Пен та додала, що носіння мусульманських жіночих головних уборів, які закривають обличчя, а також молитви на вулицях є неприйнятними культурними небезпеками.
Як повідомлялося, серед пунктів опублікованої напередодні програми, зокрема, міститься обіцянка в разі обрання Ле Пен президенткою розпочати переговори з Європейським Союзом щодо змін умов членства Франції у ньому, а також послаблення ролі самого ЄС. Йдеться про скасування Єврозони, вільних кордонів всередині об'єднання та бюджетних правил. Якщо ж інші держави-члени не погодяться на це, то протягом шести місяців Ле Пен обіцяє провести референдум щодо виходу Франції з ЄС - так званого Frexit.
***Згідно з останніми опитуваннями, Марін Ле Пен має високі шанси вийти у другий тур виборів, які заплановані на квітень-травень 2017 року. Іншими ймовірними фіналістами президентської гонки є колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон та кандидат від «республіканців», екс-прем'єр-міністр Франсуа Фійон.