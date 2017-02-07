Посол Німеччини скасував прес-конференцію на тлі скандалу з його заявами щодо виборів на Донбасі
Посольство Німеччини в Україні скасувало спілкування посла Ернста Райхеля з пресою, що мало відбутися у вівторок ввечері.
Про це Європейській правді повідомили у посольстві.
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Прес-конференція посла була призначена перед початком урочистого прийняття з нагоди 25-річчя роботи дипустанови в Україні. "Прийняття відбудеться, як і планувалося, однак прес-конференції не буде", - пояснили в посольстві.
Як відомо, у вівторок розпочався дипломатичний скандал навколо висловлювань посла Райхеля - посол заявив, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ.
В МЗС повідомили, що посла Німеччини викликали для пояснень на зустріч з профільним українським дипломатом. Міністр Павло Клімкін назвав "фарсом" пропозицію про вибори на Донбасі.