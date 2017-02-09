У "Народному фронті" обурені вчинком Гончаренка, який розмалював фрагмент Берлінського муру - заява

Партія "Народний фронт" висловлює обурення дикунським вчинком члена парламенту Олексія Гончаренка, який для скандальної самореклами розмалював уламок Берлінської стіни поруч з Посольством Німеччини в Україні.

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Бачимо не лише брак політичної культури, але й елементарної притомності.

Найогиднішим є те, що для зухвальства було обрано символ, який має важливе значення і для Німеччини, і для України як частини Європи, звільненої від російської та радянської окупації.

Ці нікчемні дії завдають шкоди нашим інтересам і відвертають увагу від справді принципових і важливих оцінок, які Україна зобов'язана доводити всьому світові.

"Народний фронт" засуджує будь-які прояви неповаги і блюзнірства стосовно дипломатичних установ наших міжнародних партнерів, з якими нас об'єднує спільне дотримання цивілізованих міжнародних норм, правил і стандартів поведінки.

Не можна уподібнюватися Росії. Не можна проводити вибори під дулами російських автоматів. І жодна сумнівна заява не може бути виправданням варварства, яке веде в протилежний бік від цивілізації, демократії і Європи.