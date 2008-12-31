Путін: Росія не може продати газ дешевше, бо сама дорого купила

Президент РФ Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Володимир Путін зустрілися ввечері в середу для обговорення проблеми постачань газу в Україну та його транзиту через українську територію до Європи.

Прем`єр повідомив, що "Газпром" пропонував українській стороні купувати газ в 2009 році по 250 доларів за тисячу кубометрів проти 179,5 долара в 2008 році, але та не погодилася, і переговори будуть продовжені.

Путін нагадав, що впродовж останніх років "Газпром" купував газ у середньоазіатських партнерів - у Туркменії, Узбекистані й Казахстані - і фактично тільки транзитував цей газ в Україну.

"Цього року в принципі все мало б відбуватися таким же чином. Натомість середньоазіатські республіки з 2009 року перейшли на продаж газу за світовими цінами, і сам "Газпром" купує цей газ у тих країнах, що я назвав, за ціною в середньому за перший квартал за 340 доларів тисяча кубів", - сказав прем`єр. Він зазначив, що якщо до цієї ціни додати транзит, то ціна цього газу для України - приблизно 380 доларів за тисячу кубометрів.

Натомість "компанія "Газпром" запропонувала українським партнерам продавати газ за 250 доларів за тисячу кубів", - повідомив прем`єр.

РІА “Новости”