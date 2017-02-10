Зібрані голландськими активістами підписи за референдум щодо асоціації з Україною ніхто не перевіряв - ЗМІ

Про це стало відомо завдяки запиту нідерландського телеканалу RTL до Міністерства внутрішніх справ країни, повідомляє "ЄвроПравда".

У Виборчому комітеті Нідерландів підтвердили, що імена у списку тих, хто нібито підтримав проведення референдуму, лише перевірили на наявність серед зареєстрованих виборців країни. Але справжність їх підписів ніхто не перевіряв.

"Нідерландський закон щодо референдумів не вимагає верифікації підписів", - сказала представник виборчкому Хелен Херманн.

"Коли ми оцінили закон, ми висловили стурбованість процесом. Але неможливо перевірити підписи, бо їх ніколи не вносили у виборчу систему", - пояснила вона.

Виборчком порадив уряду використовувати національну систему електронної ідентифікації, відому під назвою DigiD, щоб перевірити заявку про проведення референдуму. Але, за словами Херманн, пораду проігнорували.

Читайте такожПосол України в ЄС оптимістично налаштований щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію

Нагадаємо, у Другій палаті парламенту Нідерландів зареєстрували законодавчу пропозицію, що містить рекомендацію ухвалити закон, яким була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У тексті законодавчої пропозиції йдеться про те, щоб закон від 8 липня 2015 року про ратифікацію Угоди про асоціацію набув чинності від моменту набуття чинності рішення про ухвалення законодавчої ініціативи.

Для остаточного ухвалення ця ініціатива має бути підтримана Сенатом, так званою Першою палатою.