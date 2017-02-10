В Онищенка заявили, що Німеччина відмовилась видавати його Україні - ЗМІ

Прес-секретар фігуранта справи про "газові схеми", а нині біглого нардепа Олександра Онищенка Юлія Омельянюк заявила, що Німеччина відмовила Генпрокуратурі в його екстрадиції. Про це пише "Українська правда".

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За словами Омельянюк, Генпрокуратура України зробила запит до правоохоронних органів Німеччини з метою отримати згоду на екстрадицію народного депутата Олександра Онищенка, і Берлін відмовив ГПУ.

"Однак німецький суд визнав звинувачення проти Онищенка необґрунтованими і відмовив в екстрадиції. Таким чином, Німеччина стала першою країною в Європі, яка офіційно відмовила у видачі Онищенка українським правоохоронним органам", - заявила Омельянюк.

У свою чергу прес-секретар Генпрокуратури Лариса Сарган заявила, що цією справою займається НАБУ, а ГПУ не робила такий запит.

"Генпрокуратура не робила запит на екстрадицію Онищенка, оскільки це справа розслідує НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ ж заявили, що не можуть коментувати цю інформацію: "НАБУ подавало в Німеччину запит з проханням про затримання з метою екстрадиції. Документ на який посилається Онищенко ми не отримували і не бачили, тому не можемо коментувати цю інформацію".

Як відомо, вчора, 9 лютого, Онищенко через ЗМІ оприлюднив другу частину своїх записів розмов нібито українських високопосадовців. Він стверджує, що в записах голос колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Запис опубліковано у виданні "Страна". Як заявляє Онищенко, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.