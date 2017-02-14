Бойовики обстріляли свої передові позиції і звинуватили у цьому сили АТО – розвідка

Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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«Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ обстріляли свої передові позиції з великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголошують у розвідці, командування окупантів звинуватило в обстрілі сили АТО.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, коли місія виявила танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи (колишнє Комінтернове - УНІАН.).

"12 лютого, коли спостерігачі зафіксували замаскований танк (невстановленого типу) у підконтрольних "ДНР" Пікузах, вони чули 15–20 пострілів зі стрілецької зброї за 50–100 м від позиції СММ неподалік місця, де стояв танк", - йдеться у звіті ОБСЄ.