Україна була в центрі переговорів Могеріні з новою адміністрацією Трампа – ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, в рамках якого відбулося обговорення погіршення ситуації на сході України, повідомив представник Ради ЄС Іан Борг (Ian Borg).

Він нагадав, що Могеріні відвідала Вашингтон минулого тижня, де зустрічалася зі своїми американськими колегами. «Вона використала цю можливість, щоб ще раз проголосити спільну позицію ЄС, включно і щодо санкцій. Ми не бачимо санкції як мету, але як інструмент. Ми продовжуємо говорити знову і знову, що, коли Мінські домовленості будуть виконані, санкції будуть зняті. Це також означає, що, як довго домовленості не виконані, санкції будуть залишатися на місці», - нагадав він позицію ЄС.

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За словами Борга, також європейська та американська сторони обговорили питання щодо підтримки виконання Мінських домовленостей. При цьому представник Ради ЄС наголосив, що ЄС до цього готовий. Так, Брюссель збільшив фінансову та технічну підтримку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. «Ми готуємо комплексну програму для територій, контрольованих урядом поблизу лінії дотику. Ми хочемо підтримати економічний розвиток, соціальне залучення та створення робочих місць. Це буде продовжено програмою фінансової допомоги на період 2018-2020 років, щоб підготувати основу для більших зусиль з реконструкції, коли це дозволять умови», - зауважив він.

Крім цього, Борг заявив, що Росія несе пряму відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі.