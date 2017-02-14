Суд у Криму планує розглянути апеляції фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«17 лютого планують розглянути апеляційні скарги на продовження арешту Мусліму Алієву, Емір-Усеїну Куку й Вадиму Сіруку», - йдеться в повідомленні.

Також 17 лютого планується розгляд апеляційної скарги адвоката Еміля Курбедінова на рішення суду про продовження утримання під вартою фігурантів «ялтинської четвірки».

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Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в'язниці вже більш ніж рік. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий із них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в'язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».