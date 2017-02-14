В АП позитивно оцінили заяву Білого дому про повернення Криму Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента України Святослава Цеголко в Twitter.

«Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні», - зазначив Цеголко.

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Як повідомляли закордонні ЗМІ, сьогодні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує від Російської Федерації повернення окупованого Криму Україні.

«Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду зменшення насильства в Україні та повернення Криму», – повідомив Спайсер.