У Кремлі уникають коментарів про переїзд екс-депутата Держдуми до України, який назвав помилкою окупацію Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, як у Кремлі в цілому ставляться до переїзду Вороненкова в Україну, а також до його заяв та інтерв'ю, сказав: «Це не питання Кремля взагалі, це не наше питання».

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Вороненков вже отримав громадянство України.

Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне обвинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року. Незабаром він заочно може бути заарештований і оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Проте в Інтерполі можуть вважати таке переслідування політично мотивованим.

В опублікованому 14 лютого інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.