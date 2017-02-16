У команді Трампа друга втрата: кандидат в міністри зняв свою кандидатуру

У США кандидат на посаду міністра праці – бізнесмен Ендрю Пуздер зняв свою кандидатуру. Про це йдеться у повідомленні на його сайті.

"Після ретельного обмірковування і обговорення з моєю родиною я вирішив відмовитися від висунення на посаду міністра праці. Я хочу подякувати президенту Дональду Трампу за висунення...», - сказав Пуздер.

У той же час деякі ЗМІ припускають, що таке рішення Пуздера зумовлене браком голосів у Сенаті для затвердження його кандидатури, пише The Washington Post.

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Голосування мало відбутись сьогодні, 16 лютого. При цьому про плани Пуздера зняти свою кандидатуру також не знали і в Білому домі.

Пуздер очолює компанію CKE Restaurants, яка володіє фастфудами Сarl's Jr і Hardee's. У грудні 2016 року Трамп запропонував йому зайняти пост міністра праці.

Як повідомляв УНІАН раніше, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.