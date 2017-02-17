Крим не втрачений для України безповоротно - екс-депутат Держдуми

Про це заявив екс-депутат Держдуми Денис Вороненков, який нещодавно отримав українське громадянство, передає Обозреватель.

"Я не вважаю, що Крим втрачений для України безповоротно. Якщо світова спільнота не змінить свою позицію щодо санкцій та підтримки України, то я не вважаю, що цей шанс втрачено", - зазначив він.

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Вороненков розповів, що завжди вважав, що Хрущов передав Україні Крим не тільки з політичних причин. Півострів був дуже тісно пов'язаний з економікою України, електроенергією, подачею води, різними іншими речами.

"Я думаю, що повернення півострова - це питання часу. Є така китайська приказка: "Хто вміє чекати, тому дістається все". У цьому випадку Україна повинна чекати", - наголосив екс-депутат Держдуми.

Раніше Вороненков заявляв, що в 2014 році депутати Держдуми РФ повинні були голосувати за анексію Криму під страхом смерті.

Як повідомляв УНІАН, слідчий комітет Російської Федерації висунув заочне звинувачення екс-депутату Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову й оголосив його у федеральний розшук.