США не долучатимуться до "нормандського формату" - глава німецького МЗС
18:29, 18 лютого 2017Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявляє, що США не долучатимуться до «нормандського формату» ведення переговорів про врегулювання ситуації в Україні.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мюнхені після переговорів міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату», пославшись на свою розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
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"Ми говорили про це (участь США в переговорах про врегулювання кризи в Україні) з Рексом Тіллерсоном, і ми чітко домовилися, що має бути тісний контакт зі США, але цей формат, який ми маємо («нормандський»), треба зберігати", - сказав Ґабріель.
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