США не долучатимуться до "нормандського формату" - глава німецького МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мюнхені після переговорів міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату», пославшись на свою розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

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"Ми говорили про це (участь США в переговорах про врегулювання кризи в Україні) з Рексом Тіллерсоном, і ми чітко домовилися, що має бути тісний контакт зі США, але цей формат, який ми маємо («нормандський»), треба зберігати", - сказав Ґабріель.