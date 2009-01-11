Медведєв дав вказівку не визнавати протокол, підписаний у Києві

Президент РФ Дмитро Медведєв вважає нечинним протокол щодо транзиту газу, підписаний Україною з застереженнями, і доручив уряду не виконувати його до зняття суперечностей.

"Інакше, як знущанням над здоровим глуздом і порушенням раніше досягнутих домовленостей не можу назвати такого роду застереження і додатки до них. Ці дії, по суті, спрямовані на зрив наявних угод щодо контролю за транзитом газу, вони мають явно виражений провокаційний і деструктивний характер", - заявив Медведєв на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Медведєв дав вказівку урядові РФ не застосовувати цей документ до того, як ці заперечення будуть зняті.

Протокол передбачає створення механізму моніторингу за транзитом газу РФ до Європи. Росія одержала підписаний Україною протокол.

"Нам сьогодні, нашому представникові при Євросоюзі переданий документ з українським підписом, але підпис цей супроводжується застереженням про те, що до цього документа повинна додаватися якась декларація", - сказав глава МЗС Сергій Лавров в неділю на зустрічі з Медведєвим.

За словами міністра, текст цієї декларації не наданий, проте російська сторона все ж таки змогла з ним ознайомитися.

"Текст, прямо скажемо, викликає серйозне здивування, тому що він складається частково з брехливих тверджень, зокрема, про те, що Україна не відбирала газ, що весь транзитний газ Росії пішов до Європи, а наполовину складається з положень, які просто суперечать сенсу підписаного нами і Євросоюзом документа", - повідомив Лавров.

"Тому, я даю вказівку уряду не застосовувати підписаний вчора документ", - сказав Медведєв.

РІА «Новости»