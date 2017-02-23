Одним із фігурантів "викрадення" Гончаренка виявився екс-український військовий, який отримав громадянство РФ

Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко в коментарі телеканалу NewsOne.

"Один із фігурантів справи - колишній військовослужбовець. У нього, крім українського паспорта, виявлено новий російський. Тобто, у нас чітко прослідковується, який і з ким у них зв’язок", - сказав Жученко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що в Одесі викрали народного депутата від «БПП» Гончаренка.

Пізніше в прокуратурі Одеській області заявили про затримання злочинного угруповання, яке планувало викрадення та каліцтво Гончаренка.

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За словами прокурора Одеської області, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одещини Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок.

Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність в регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою та роздробити молотком суглоби на колінах. При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що каліцтва Гончаренку хотів зробити саме депутат райради Кушнарьов.

Прокурор наголосив, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру.