Парламент Нідерландів має необхідну більшість, щоб підтримати ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне обговорення відбулося у вівторок в Гаазі.

Обговорення відбулося в присутності прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та міністра закордонних справ Берта Кундерса.

Із зроблених заяв вже очевидно, що проект закону буде підтриманий більшістю Парламенту, який нараховує 150 депутатів.

Так, "за" будуть голосувати Народна партія для свободи та демократії (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), яка нараховує 40 депутатів, Трудова партія (Partij van de Arbeid (PvdA), яка нараховує 35 депутатів, Демократи 66 (Democraten 66 (D66) з 12 голосами та Зелені ліві (GroenLinks (GL), які нараховують 4 голоси. Таким чином, «за» проголосує 91 депутат.

«Проти» будуть голосувати (Socialistische Partij (SP) – 15 голосів, Партія за свободу (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосів та Партія для тварин (Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоси. Також проти висловилися малочисельні групи, що разом дає 53 голоси проти. Шість членів парламенту не надали свою позицію.

Голосування законопроекту заплановане на 23 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня цього року в Другій палаті була зареєстрована пропозиція з рекомендацією ухвалити закон від 8 липня 2015 року, яким була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, у законодавчій пропозиції пропонується, що закон від 8 липня 2015 року про затвердження Угоди про асоціацію набуде чинності від дати набрання чинності цього закону. Тобто Угода буде ухвалена Нідерландами після голосування цієї законодавчої пропозиції.

Далі документ ще має бути підтриманий Сенатом, так званою Першою палатою. Відповідно до прогнозів, це може статися після запланованих на березень цього року парламентських виборів, якими переобереться парламент (Друга палата). Сенату ці вибори не стосуються. Прем'єр-міністр Рютте висловлював переконання, що парламент схвалить досягнутий компроміс, але це може статися не раніше парламентських виборів 15 березня 2017 року.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала документ. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, і на який прийшло 32.28% виборців, понад 60% висловилися проти договору з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.