Парубій про рішення у Нідерландах підтримати асоціацію з Україною: це перемога всієї української дипломатії

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», коментуючи рішення нижньої палати парламенту Нідерландів щодо підтримки пропозиції ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Парубій зазначив, що рішення нижньої палати парламенту Нідерландів – «це великий успіх, і це ще більше скріплює Європейський Союз, ще більше скріплює антипутінську коаліцію, яка демонструє, що Європу не вдасться між собою посварити в питанні України».

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо й рішення Сенату (верхньої палати), цей процес прийняття вже запущений, і я впевнений, що скоро ми вийдемо на позитивне рішення», – наголосив Парубій.

Голова ВР зазначив, що позитивному рішенню нижньої палати парламенту Нідерландів передували довгі дискусії, проводилася велика кількість зустрічей із керівництвом, представниками всіх політичних сил і, навіть, опозиційних лівих, які були свого часу ініціаторами власне референдуму.

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«І вважаю, що те, що ми змогли вийти на позитивне рішення нижньої палати парламенту – це є перемога всієї української дипломатії, і парламентської в тому числі», – додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Документ ще має ратифікувати верхня палата (Сенат). Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС із 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ.

За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року та на який прийшло 32,28% виборців, понад 60 % висловилися проти угоди з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.